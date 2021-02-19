19.02.2021, 16:50
В Таллинне неизвестный врезался в припаркованный автомобиль и скрылся. Полиция ищет свидетелей(1)
По первоначальным данным, сегодня в 9:20 произошло ДТП в Таллинне рядом со зданием по адресу Лаки, 11B.
По первоначальным данным, сегодня в 9:20 произошло ДТП в Таллинне рядом со зданием по адресу Лаки, 11B.
На припаркованный темно-синий автомобиль Saab наехал неизвестный автомобиль. От удара Saab наехал на припаркованный перед ним Kia Sorento. Ставший причиной ДТП водитель скрылся.
Свидетелей ДТП полиция просит позвонить на номер 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов, либо написать на э-почту pohja.lmt@politsei.ee.
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