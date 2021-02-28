В Таллинне на пешеходном переходе сбили мужчину

В субботу, 27 февраля, в 8:46 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Сыпрузе пст, 10.
25-летний мужчина на автомобиле Audi TT, совершая поворот направо на перекрестке, наехал на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода, 32-летнего мужчину.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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