11.10.2020, 08:22

В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка


EST 1
Ülekäigurada.
Ülekäigurada.Foto: Kenno Soo

В субботу днем в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал переходивший проезжую часть ребенок.

Как сообщает полиция, 10 октября в 14.39 на столичной улице Ахтри произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка.

Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 28-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку.

Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

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