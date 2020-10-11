В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

В субботу днем в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал переходивший проезжую часть ребенок.
Как сообщает полиция, 10 октября в 14.39 на столичной улице Ахтри произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка.
Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 28-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку.
Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.
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