В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил мальчика на самокате

Авария произошла в 13:50 на перекрестке улиц Вяйке-Амеэрика и Техника, где 49-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Prius наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 10-летнего мальчика на самокате.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.