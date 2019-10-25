В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил мальчика на самокате

Вчера на перекрестке в Таллинне автомобиль сбил мальчика.
Авария произошла в 13:50 на перекрестке улиц Вяйке-Амеэрика и Техника, где 49-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Prius наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 10-летнего мальчика на самокате.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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