25.10.2019, 08:29

В Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил мальчика на самокате

 (9)
rus.delfi.ee
EST 10
Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

Вчера на перекрестке в Таллинне автомобиль сбил мальчика.

Авария произошла в 13:50 на перекрестке улиц Вяйке-Амеэрика и Техника, где 49-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Prius наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 10-летнего мальчика на самокате.

Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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