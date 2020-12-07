07.12.2020, 19:04

В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай


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В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай
Robin Roots / Õhtuleht

В связи с тем, что в Таллинне на остановке "Копли" произошло возгорание вагона трамвая, движение трамваев в направлении Копли (начиная с остановки "Малева) приостановлено.

Людей в загоревшемся трамвае не было, никто не пострадал, сообщила полиция в Twitter.

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