07.12.2020, 19:04
В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай
В связи с тем, что в Таллинне на остановке "Копли" произошло возгорание вагона трамвая, движение трамваев в направлении Копли (начиная с остановки "Малева) приостановлено.
В связи с тем, что в Таллинне на остановке "Копли" произошло возгорание вагона трамвая, движение трамваев в направлении Копли (начиная с остановки "Малева) приостановлено.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученый рассказал, чего "боится" коронавирус
Кабаева в силуэтном платье-сорочке до щиколотки появилась на фото
В Ташкенте создадут "Коридоры здоровья" протяженностью 50 км
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается