В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай

Людей в загоревшемся трамвае не было, никто не пострадал, сообщила полиция в Twitter.

Как порталу Delfi уточнили в PPA, трамвай находился на конечной остановке, поэтому в вагоне не было ни пассажиров, ни водителя. К 19.15 возгорание было потушено. Причина возгорания пока не установлена, по предварительной информации оно произошло под вагоном.

Около половины восьмого вечера поступило сообщение, что трамвайное движение восстановлено.

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