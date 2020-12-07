07.12.2020, 19:04

В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай

Дополнено в 19.35
EST 72
В Таллинне на остановке "Копли" загорелся трамвай
Robin Roots / Õhtuleht

В понедельник вечером в Таллинне на остановке "Копли" произошло возгорание вагона трамвая, в связи с чем движение трамваев в направлении Копли (начиная с остановки "Малева) было на некоторое время приостановлено.

Людей в загоревшемся трамвае не было, никто не пострадал, сообщила полиция в Twitter.

Как порталу Delfi уточнили в PPA, трамвай находился на конечной остановке, поэтому в вагоне не было ни пассажиров, ни водителя. К 19.15 возгорание было потушено. Причина возгорания пока не установлена, по предварительной информации оно произошло под вагоном.

Около половины восьмого вечера поступило сообщение, что трамвайное движение восстановлено.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: