В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка

Сообщение об аварии на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди поступила в 7:37. За рулем Toyota Avensis находился 50-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.

По первоначальным данным, у пешехода не было светоотражателя.

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