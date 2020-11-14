14.11.2020, 08:30
В Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка
В пятницу 13 ноября в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка.
В пятницу 13 ноября в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка.
Сообщение об аварии на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди поступила в 7:37. За рулем Toyota Avensis находился 50-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.
По первоначальным данным, у пешехода не было светоотражателя.
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