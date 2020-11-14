В пятницу 13 ноября в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка.
Сообщение об аварии на перекрестке улиц Рауа и Крейцвальди поступила в 7:37. За рулем Toyota Avensis находился 50-летний мужчина. Ребенка доставили в больницу.
По первоначальным данным, у пешехода не было светоотражателя.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
В споре о том, вредно ли повторное кипячение воды поставили точку
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит