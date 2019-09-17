17.09.2019, 09:59
В Таллинне на Нарвском шоссе произошли две аварии, движение нарушено
Сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Нарвское шоссе, 13, между 8 и 9 часами произошли две аварии. Движение нарушено.
Сегодня утром в Таллинне, рядом с домом по адресу Нарвское шоссе, 13, между 8 и 9 часами произошли две аварии. Движение нарушено.
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