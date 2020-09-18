В Таллинне на легковушку упало дерево. Водителя доставили в больницу

В четверг в 19:50 сообщили об аварии в Таллинне у дома по адресу Соо, 42.
По первоначальным данным, из-за шторма сломалось дерево, упав на двигавшийся по улице автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 40-летний мужчина.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Более точные обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее, в 16:35, в Ляэнемаа в волости Ляэне-Нигула, в деревне Вынну на шоссе Ридала-Нигула на грузовик Volvo FM-480, которым управлял 42-летний мужчина, из-за штормового ветра упало дерево. От полученного удара водитель грузовика потерял контроль над машиной, и автомобиль вылетел с дороги в кювет.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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