В Таллинне мужчина угрожал ножом детям, игравшим в снежки

12 марта поступило сообщение в полицию, что на улице Ранна в Пирита 36-летний мужчина угрожает похожим на нож предметом играющим в снежки детям.
12 марта поступило сообщение в полицию, что на улице Ранна в Пирита 36-летний мужчина угрожает похожим на нож предметом играющим в снежки детям.
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