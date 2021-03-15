15.03.2021, 16:56

В Таллинне мужчина угрожал ножом детям, игравшим в снежки

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Pussitamine
PussitamineFoto: Anni Õnneleid

12 марта поступило сообщение в полицию, что на улице Ранна в Пирита 36-летний мужчина угрожает похожим на нож предметом играющим в снежки детям.

Полиция задержала мужчину как подозреваемого в угрозах.

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