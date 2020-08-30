В Таллинне мужчина стрелял из окна автомобиля по кустам
Сегодня вечером в Центр тревоги поступило тревожное сообщение, что в Таллинне на Палдиском шоссе водитель стреляет из окна машины на улицу. Мужчину задержали и выяснили, что мужчина стрелял из пневматического ружья по кустам.
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