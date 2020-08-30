В Таллинне мужчина стрелял из окна автомобиля по кустам

"Незадолго до 19 часов полиция получила сообщение, что по Палдискому шоссе движется в сторону центра города автомобиль Volkswagen, водитель которого стреляет из окна", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Полицейские остановили автомобиль и задержали водителя.

По первоначальным данным, у мужчины огнестрельного оружия не было и он стрелял из окна автомобиля по кустам из пневматического ружья.

Мужчина в момент задержания был трезв.