В Таллинне мужчина стрелял из окна автомобиля по кустам

Сегодня вечером в Центр тревоги поступило тревожное сообщение, что в Таллинне на Палдиском шоссе водитель стреляет из окна машины на улицу. Мужчину задержали и выяснили, что мужчина стрелял из пневматического ружья по кустам.
"Незадолго до 19 часов полиция получила сообщение, что по Палдискому шоссе движется в сторону центра города автомобиль Volkswagen, водитель которого стреляет из окна", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Полицейские остановили автомобиль и задержали водителя.
По первоначальным данным, у мужчины огнестрельного оружия не было и он стрелял из окна автомобиля по кустам из пневматического ружья.
Мужчина в момент задержания был трезв.
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