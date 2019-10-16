В Таллинне мошенники предлагают пожилым людям исцеление от болезней путем благословения воды и наличных денег

Похожие преступления было совершены в Эстонии весной и в октябре прошлого года. Тогда пожилым жительницам Нарвы, Кохтла-Ярве и Таллинне незнакомые женщины также предлагали исцеление путем благословения воды, пенсионерки понесли ущерб в тысячи евро.
„Свой пожилых родственников надо предупредить о таких схемах. Самые незащищенные в таких ситуациях — это одинокие пенсионеры, у которых нет родственников или близких. В таком случае помочь информацией могут небезразличные соседи, знакомые или социальные работники. Важно помнить, что безопаснее хранить деньги в банке", — сказал Семенов. „Ни под какими предлогами не приглашайте к себе незнакомцев домой. Если такой человек постарается проникнуть к вам домой силой, позовите на помощь, например, соседей, и сообщите о происшествии на номер 112".
У полиции есть основание полагать, что жертв такого мошенничества может быть больше. Просим людей, которые пострадали от подобных действий, но не сообщили об этом в полицию, позвонить на номер 112 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Людей, к которым подходили незнакомцы с такими предложениями, но которые не дали себя обмануть, также просим связаться с полицией по телефону 612 3000.
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