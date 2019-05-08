В Таллинне молодежные полицейские обнаружили у компании подростков большое количество наркотиков

Когда полицейские подошли к молодым людям, чтобы побеседовать, 19-летний юноша бросил на землю вещества, похожие на наркотики. В ходе задержания полицейские обнаружили у молодого человека большое количество наркотиков, по первоначальным данным, это были таблетки экстази.

Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство, которое было начато по статье о незаконном обороте наркотических или психотропных веществ в большом количестве. Делопроизводство ведет Пыхьяская префектура, ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

Полицейские обнаружили также, что находившиеся в компании несовершеннолетние употребляли наркотические вещества. В отношении двух 17-летних и одного 16-летнего подростка было начато делопроизводство о проступке, так как молодые люди и раньше попадали в поле зрения полиции с подобным поведением.

"Люди, желающие заработать за счет здоровья и зависимостей других людей, к сожалению, все еще встречаются на наших улицах. Поэтому важно уметь замечать подростков, которые уже попали в зависимость или которые общаются с компанией, в которой употребление запрещенных веществ является обычным способом провести свободное время", — говорит подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.