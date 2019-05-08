08.05.2019, 16:37

В Таллинне молодежные полицейские обнаружили у компании подростков большое количество наркотиков

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rus.delfi.ee
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В Таллинне молодежные полицейские обнаружили у компании подростков большое количество наркотиков
Foto: Reuters, Handout

3 мая примерно в 18 часов молодежные полицейские Кесклиннаского отделения полиции заметили в Таллинне на бульваре Эстония группу молодых людей, поведение которых вызвало подозрение.

Когда полицейские подошли к молодым людям, чтобы побеседовать, 19-летний юноша бросил на землю вещества, похожие на наркотики. В ходе задержания полицейские обнаружили у молодого человека большое количество наркотиков, по первоначальным данным, это были таблетки экстази.

Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство, которое было начато по статье о незаконном обороте наркотических или психотропных веществ в большом количестве. Делопроизводство ведет Пыхьяская префектура, ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

Полицейские обнаружили также, что находившиеся в компании несовершеннолетние употребляли наркотические вещества. В отношении двух 17-летних и одного 16-летнего подростка было начато делопроизводство о проступке, так как молодые люди и раньше попадали в поле зрения полиции с подобным поведением.

"Люди, желающие заработать за счет здоровья и зависимостей других людей, к сожалению, все еще встречаются на наших улицах. Поэтому важно уметь замечать подростков, которые уже попали в зависимость или которые общаются с компанией, в которой употребление запрещенных веществ является обычным способом провести свободное время", — говорит подполковник полиции, руководитель службы превенции и ведения производства по делам Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко.

"Родители имеют в этом решающую роль, со своим ребенком надо общаться и искренне интересоваться, как и с кем он проводит свое свободное время. Если родитель сам не справляется с решением возникшей проблемой, надо обратиться к молодежному полицейскому или социальному работнику, чтобы вместе найти выход из трудной ситуации", — добавила она.

Елена Мирошниченко рассказала, что среди молодежи распространяется миф о том, что при себе разрешено иметь какое-то количество наркотических веществ. "Конечно же, это неправда. Наркотические вещества запрещено иметь людям всех возрастов, а несовершеннолетним запрещается иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытой упаковке", — сказала подполковник полиции.

Мирошниченко добавила, что в случае, если подросток попадает в поле зрения полиции с употреблением наркотических веществ не впервые, то такого несовершеннолетнего полиция направляет на участие в специальных программах, помогающих подросткам оставаться трезвыми и здоровыми.

"Также мы призываем жителей Таллинна сообщать полиции о своим подозрениях о возможных точках, где ведется продажа наркотических веществ, и лицах, занимающихся распространением запрещенных веществ", — сказала Елена Мирошниченко.

В Пыхьяской префектуре информацию можно передать на автоответчик телефона намеков 612 4465.

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