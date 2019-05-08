В Таллинне молодежные полицейские обнаружили у компании подростков большое количество наркотиков

"Родители имеют в этом решающую роль, со своим ребенком надо общаться и искренне интересоваться, как и с кем он проводит свое свободное время. Если родитель сам не справляется с решением возникшей проблемой, надо обратиться к молодежному полицейскому или социальному работнику, чтобы вместе найти выход из трудной ситуации", — добавила она.
Елена Мирошниченко рассказала, что среди молодежи распространяется миф о том, что при себе разрешено иметь какое-то количество наркотических веществ. "Конечно же, это неправда. Наркотические вещества запрещено иметь людям всех возрастов, а несовершеннолетним запрещается иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытой упаковке", — сказала подполковник полиции.
Мирошниченко добавила, что в случае, если подросток попадает в поле зрения полиции с употреблением наркотических веществ не впервые, то такого несовершеннолетнего полиция направляет на участие в специальных программах, помогающих подросткам оставаться трезвыми и здоровыми.
"Также мы призываем жителей Таллинна сообщать полиции о своим подозрениях о возможных точках, где ведется продажа наркотических веществ, и лицах, занимающихся распространением запрещенных веществ", — сказала Елена Мирошниченко.
В Пыхьяской префектуре информацию можно передать на автоответчик телефона намеков 612 4465.