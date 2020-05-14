В Таллинне микроавтобус сбил на пешеходной дорожке женщину

Авария произошла 13 мая в 14:00 воле Котермаа, 4 в Таллинне, где 52-летний мужчина на транспортном средстве Ford Transit с включенным желтым проблесковым маячком заехал на велосипедно-пешеходную дорожку. При движении задним ходом он сбил пешехода, 37-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.