14.05.2020, 11:01
В Таллинне микроавтобус сбил на пешеходной дорожке женщину
Вчера днем в Таллинне перевозивший груз микроавтобус сбил на тротуаре женщину.
Вчера днем в Таллинне перевозивший груз микроавтобус сбил на тротуаре женщину.
Авария произошла 13 мая в 14:00 воле Котермаа, 4 в Таллинне, где 52-летний мужчина на транспортном средстве Ford Transit с включенным желтым проблесковым маячком заехал на велосипедно-пешеходную дорожку. При движении задним ходом он сбил пешехода, 37-летнюю женщину.
Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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