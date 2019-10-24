В Таллинне Mercedes проехал по ноге 12-летнего мальчика и скрылся с места происшествия(1)
Вчера в Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали люди.
Вчера в Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали люди.
Вчера утром в 9:54 произошло ДТП в Харьюмаа, в волости Йыэляхтме на 27 километре шоссе Таллинн-Нарва, где 30-летний мужчина на автомобиле IZ 412IE отклонился с дороги и врезался в столб уличного освещения. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Вчера в 18:40 произошло ДТП в Таллинне на Эхитаяте теэ, рядом с домом по адресу Ыйсмяэ теэ, 203, где двигавшийся по Эхитаяте теэ со стороны Палдиского шоссе в направлении Ыйсмяэ теэ и совершавший поворот направо на Ыйсмяэ теэ автомобиль Mercedes-Benz темного цвета проехал по ноге 12-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу. Автомобиль скрылся с места происшествия. Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по инфотелефону полиции 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.
За минувшие сутки также задержали 45 употреблявших алкоголь водителей моторных транспортных средств.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Сколько стоит верхняя одежда президентов
Губерниев в красках поведал о разводе с Богославской