25.08.2020, 09:17

В Таллинне маленький мальчик на велосипеде врезался в столб и оказался в больнице


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).Foto: Ilmar Saabas

Вчера в Таллинне маленький мальчик на велосипеде врезался в столб.

24 августа в 17:06 возле Вабаыхумуузеуми теэ, 8 в Таллинне произошла авария: 6-летний мальчик на велосипеде ехал по пешеходно-велосипедной дорожке и врезался в фонарный столб.

Прибывшие на место медики доставили мальчика в Таллиннускую детскую больницу.

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