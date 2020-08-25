25.08.2020, 09:17
В Таллинне маленький мальчик на велосипеде врезался в столб и оказался в больнице
Вчера в Таллинне маленький мальчик на велосипеде врезался в столб.
Вчера в Таллинне маленький мальчик на велосипеде врезался в столб.
24 августа в 17:06 возле Вабаыхумуузеуми теэ, 8 в Таллинне произошла авария: 6-летний мальчик на велосипеде ехал по пешеходно-велосипедной дорожке и врезался в фонарный столб.
Прибывшие на место медики доставили мальчика в Таллиннускую детскую больницу.
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