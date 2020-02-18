В Таллинне из троллейбуса выпала пассажирка

В 12:27 в Таллинне на Эстония пуйестеэ из троллейбуса Solaris Trollino 18, которым управлял 47-летний мужчина, через открытые двери выпала находившаяся в трамвае 35-летняя женщина.

Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.