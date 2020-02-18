18.02.2020, 09:28

В Таллинне из троллейбуса выпала пассажирка

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Ühistransport
Avatud ustega trollibuss (pilt on illustratiivne).Foto: Robin Roots, Õhtuleht

В понедельник произошло ЧП в столичном общественном транспорте.

В 12:27 в Таллинне на Эстония пуйестеэ из троллейбуса Solaris Trollino 18, которым управлял 47-летний мужчина, через открытые двери выпала находившаяся в трамвае 35-летняя женщина.

Пассажирку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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