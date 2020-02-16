В Таллинне и Нарва-Йыэсуу сбиты пешеходы, полиция просит помощи

15 февраля в 19.28 в Нарва-Йыэсуу на 197 км шоссе Таллинн — Нарва автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находился 46-летний мужчина, сбил шедшего по проезжей части 61-летнего мужчину. Пострадавший был нетрезв и не имел светоотражателя. Получившего травмы мужчину доставили в больницу.

В тот же день в 23.04 поступило сообщение о ДТП в Таллинне на улице Татари, 1/2. Там неизвестный автомобиль светлого цвета наехал на пешехода — 25-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу. Автомобиль скрылся с места аварии. Для выяснения обстоятельств ДТП полиция ищет свидетелей. Их просят позвонить по телефону 612 3000 или связаться по почте pohja.lmt@politsei.ee.