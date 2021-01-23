В Таллинне и Харьюмаа полиция получает по 14 вызовов в день на усмирение шумных соседей

Как сообщают стражи порядка, в прошлом году в Таллинне и Харьюмаа зарегистрировано 5212 вызовов полиции в связи с шумным поведением соседей.

"Будьте уважительным соседом, считайтесь с теми, кто живет в соседней квартире или частном доме", - призывает полиция в Twitter.

Полиция напоминает, что так называемый "ночной покой" начинается с 22:00 и длится до 6 часов утра, а по пятницам и субботам (в ночь на выходные дни) – c полуночи до 7 часов утра.