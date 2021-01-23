23.01.2021, 16:15
В Таллинне и Харьюмаа полиция получает по 14 вызовов в день на усмирение шумных соседей(21)
В 2020 году полиция получала в столичном регионе в среднем по 14 вызовов в сутки от людей, которые хотели, чтобы правоохранители призвали к порядку их шумных соседей.
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