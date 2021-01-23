23.01.2021, 16:15

В Таллинне и Харьюмаа полиция получает по 14 вызовов в день на усмирение шумных соседей

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Pilt on illustreeriv!
Pilt on illustreeriv!Foto: Anni Õnneleid

В 2020 году полиция получала в столичном регионе в среднем по 14 вызовов в сутки от людей, которые хотели, чтобы правоохранители призвали к порядку их шумных соседей.

Как сообщают стражи порядка, в прошлом году в Таллинне и Харьюмаа зарегистрировано 5212 вызовов полиции в связи с шумным поведением соседей.

"Будьте уважительным соседом, считайтесь с теми, кто живет в соседней квартире или частном доме", - призывает полиция в Twitter.

Полиция напоминает, что так называемый "ночной покой" начинается с 22:00 и длится до 6 часов утра, а по пятницам и субботам (в ночь на выходные дни) – c полуночи до 7 часов утра.

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