20.07.2019, 16:10
В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу(1)
Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.
Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.
Скорая помощь доставила ребенка в больницу, и полиция желает ему скорейшего выздоровления. Родителям советуют следить за маленькими детьми и не оставлять их одних.
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