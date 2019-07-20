20.07.2019, 16:10

В Таллинне двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа и был доставлен в больницу

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Pilt on illustreerivFoto: Argo Ingver

Сегодня утром полиция получила сообщение о несчастном случае в столичном районе Нымме, где двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу, и полиция желает ему скорейшего выздоровления. Родителям советуют следить за маленькими детьми и не оставлять их одних.

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