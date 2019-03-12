В Таллинне должник избил работницу бюро судебных исполнителей кулаками, монитором и клавиатурой

На мужчину подано заявление в полицию для возбуждения уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений и имущественного ущерба.

"Во время обычного приема судебного исполнителя один гражданин зарегистрировался на прием", — сказала секретарь судебных исполнителей Катрин Лепик и добавила, что внешне отсутствовали какие-либо признаки последующей агрессии. "В приемном боксе мужчина пришел в ярость и избил женщину кулаками, монитором и клавиатурой", — сказала Лепик.

Нанесение телесных повреждений наказывается тюремным заключением сроком до одного года.