В Таллинне для усмирения агрессивного мужчины полиция применила электрошокер

В Центр тревоги в 13:30 поступило сообщение о том, что на улице Лийвалайа в Таллинне неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, непредсказуемо и размахивает неизвестным предметом.

Прибывший на место патруль выяснил, что мужчина ушел в квартиру дома на той же улице — дверь полиции он не открыл. "После уточнения информации выяснилось, что человек может представлять опасность для себя и окружающих и, возможно, нуждается в медицинской помощи, — сказал оперативный дежурный Тамбре. — Полицейские приняли решение войти в квартиру. Когда они вошли, мужчина напал на них, поэтому патруль вынужден был применить электрошокер. После удара током мужчина быстро восстановился".

По словам Тамбре, неадекватного мужчину передали медикам, которые отвезли его в закрытое лечебное учреждение: "Самое важное, что человек не причинил ущерба ни себе, ни кому-то еще. И сейчас находится под наблюдением врачей".