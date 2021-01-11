11.01.2021, 07:13
В Таллинне BMW сбил пьяного пешехода и скрылся
Вчера на дорогах Эстонии пострадали два пьяных человека.
Вчера на дорогах Эстонии пострадали два пьяных человека.
В 17:07 произошла авария возле Вильянди мнт, 2 в Пыльтсамаа, где 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с велосипеда. Прибывшие на место медики оказали мужчине первую помощь и доставили домой.
В 18:08 неизвестный на легковом автомобиле BMW на перекрестке улиц Веэренни и Херне в Таллинне сбил на оснащенном светофором пешеходном переходе 37-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Как автомобиль, так и сам пешеход покинули место происшествия, однако позже пешеходу вызвали скорую помощь, которая доставила его в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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