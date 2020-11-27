В Таллинне BMW сбил 12-летнего мальчика

В четверг в 18:35 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Палдиское шоссе, 225а.
62-летний мужчина на автомобиле BMW 523i сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего проезжую часть 12-летнего мальчика.
Водитель покинул место происшествия до прибытия скорой помощи и полиции, оставив свои контактные данные родителю пешехода.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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