В Таллинне BMW сбил 12-летнего мальчика

62-летний мужчина на автомобиле BMW 523i сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пересекавшего проезжую часть 12-летнего мальчика.

Водитель покинул место происшествия до прибытия скорой помощи и полиции, оставив свои контактные данные родителю пешехода.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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