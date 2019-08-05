В Таллинне автомобиль сбил велосипедистку

Возле Палдиски мнт, 277 46-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo XC70 наехала на 33-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть в месте ее пересечения с велосипедно-пешеходной дорогой.

Велосипедистка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства выясняются.