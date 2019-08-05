05.08.2019, 08:40
В Таллинне автомобиль сбил велосипедистку
Вчера в 18:28 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал 33-летний велосипедист.
Вчера в 18:28 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал 33-летний велосипедист.
Возле Палдиски мнт, 277 46-летняя женщина на легковом автомобиле Volvo XC70 наехала на 33-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть в месте ее пересечения с велосипедно-пешеходной дорогой.
Велосипедистка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства выясняются.
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