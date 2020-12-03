03.12.2020, 07:13
В Таллинне автомобиль сбил пожилого велосипедиста
Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил пожилого велосипедиста.
Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил пожилого велосипедиста.
2 декабря в 15:57 произошла авария возле Пальяссааре теэ, 20а в Таллинне, где, по предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen LT 35 Kombi под управлением 50-летнего мужчины совершал поворот налево и столкнулся с 74-летним мужчиной, пересекавшим дорогу на велосипеде.
Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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