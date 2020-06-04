04.06.2020, 08:40
В Таллинне автомобиль сбил подростка на велосипеде, пересекавшего дорогу на красный свет(8)
Вчера в Таллинне автомобиль сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный свет.
Вчера в Таллинне автомобиль сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу на красный свет.
3 июня в 08:56 произошла авария возле Эндла, 77 в Таллинне, где совершавший поворот направо легковой автомобиль Audi A4 Avant под управлением 46-летнего мужчины столкнулся с 14-летним велосипедистом. Отмечается, что последний пересекал регулируемый пешеходный переход на красный свет.
Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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