В Таллинне автомобиль сбил подростка на велосипеде, пересекавшего дорогу на красный свет

3 июня в 08:56 произошла авария возле Эндла, 77 в Таллинне, где совершавший поворот направо легковой автомобиль Audi A4 Avant под управлением 46-летнего мужчины столкнулся с 14-летним велосипедистом. Отмечается, что последний пересекал регулируемый пешеходный переход на красный свет.

Велосипедиста доставили в Таллиннскую детскую больницу.