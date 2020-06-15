В Таллинне автомобиль сбил мальчика на самокате

Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика на самокате.
В воскресенье в 20:26 центр тревоги получил сообщение об аварии у школьной автобусной остановки на Ярвеотса теэ в Таллинне, где, по предварительным данным, 34-летний мужчина на легковом автомобиле Ford S-Max сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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