15.06.2020, 08:14

В Таллинне автомобиль сбил мальчика на самокате

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Вчера в Таллинне легковой автомобиль сбил 12-летнего мальчика на самокате.

В воскресенье в 20:26 центр тревоги получил сообщение об аварии у школьной автобусной остановки на Ярвеотса теэ в Таллинне, где, по предварительным данным, 34-летний мужчина на легковом автомобиле Ford S-Max сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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