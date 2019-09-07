В Таллинне автомобиль сбил 22-летнюю женщину на электросамокате

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, 55-летний водитель автомобиля Opel Zafira сбил 22-летнюю женщину, которая пересекала перекресток на электросамокате.

Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, но позднее был пойман полицией. Пострадавшую женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.