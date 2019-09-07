В Таллинне автомобиль сбил 22-летнюю женщину на электросамокате

В пятницу вечером, в Таллинне, на перекрестке бульвара Мере и улицы Ахтри водитель легкового автомобиля наехал на передвигающуюся на электросамокате женщину, пишет rus.err.ee.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, 55-летний водитель автомобиля Opel Zafira сбил 22-летнюю женщину, которая пересекала перекресток на электросамокате.
Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия, но позднее был пойман полицией. Пострадавшую женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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