В Таллинне автомобиль протаранил ограждение строительного объекта и скрылся. Полиция ищет свидетелей

Если кто-то был свидетелем этого происшествия или обладает информацией, которая поможет выяснить обстоятельства ДТП, полиция просит позвонить на инфотелефон полиции 612 3000 в будние дни с 9 до 17 часов либо написать э-письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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