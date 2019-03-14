В Таллинне арестован предполагаемый убийца французского фэшн-блогера

По сообщению иностранных СМИ, убийство было совершено с особой жестокостью. Тело женщины было похоронено в саду ее дома. Об исчезновении в прошлый понедельник сообщил работодатель блогера пиар-агенство Golin.

В ходе следствия полиция проверила и личные контакты женщины, поскольку друзья сказали, что она активно пользовалась различными приложениями для знакомства, в том числе Tinder.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны подтвердил Delfi, что подозреваемого действительно задержали в Эстонии, но поскольку дело заведено в Великобритании, то и комментировать его ход может только британская полиция и прокуратура.