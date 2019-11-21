В Таллинне арестовали пристававшего к детям гражданина Латвии

В понедельник, 18 ноября, полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали преследовавшего детей мужчину. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.
На прошлой неделе полиция получила в Таллинне два сообщения о случаях, когда к детям приблизился незнакомый мужчина. В одном случае происшествие закончилось физическим контактом, когда мужчина начал тащить ребенка, но ребенку удалось убежать. Во втором случае незнакомец преследовал ребенка и ребенок чувствовал страх, но и в этом случае ребенку удалось убежать. Дети были в возрасте 7 и 14 лет.
По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, дети поступили очень правильно, рассказав о случившемся родителям, которые проинформировали полицию.
"После получения сообщения полицейские сразу же начали собирать дополнительную информацию об этих случаях. Мы выяснили, что два случая могут быть связаны между собой, так как и в поведении мужчины, и в описании пострадавших были общие черты", — рассказал Варес.
В этот понедельник полицейские задержали в качестве подозреваемого проживающего в Эстонии 30-летнего гражданина Латвии, которого есть основание подозревать в данных случаях. Мотивы этого мужчины будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства.
Варес подтвердил, что, к счастью, дети не пострадали, но ситуация, конечно же, была пугающая. "О подобных случаях надо обязательно сообщать полиции. Мы реагируем на такие сообщение очень серьезно, так как преступления, совершенные в отношение детей, оставляют больной след как на жертве, так и на всем обществе. Каждый человек, особенно ребенок, идя по улице, должен чувствовать себя безопасно", — сказал Варес.
Прокурор Марика Рейнтоп пояснила, что хотя мужчина не наказывался ранее в уголовном порядке, учитывая последовательность, с которой он искал контакта с детьми, прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу.
"Хотя для детей все закончилось испугом, по оценке прокуратуры, изолирование подозреваемого от общества в этом случае обосновано. Находясь на свободе, он может продолжить совершать такие деяние и это явно представляет опасность для других членов общества", — рассказала прокурор Рейнтоп о причинах подачи ходатайства о взятии под стражу.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, мужчину взяли под стражу на два месяца.
По словам Хиско Вареса, на данный момент полиции известно о двух случаях, но возможно, что таких случаев больше. "Поэтому просим других возможных пострадавших связаться с полицией. Родителей, чьи дети рассказывали о похожих случаях, а также людей, у кого есть информация о похожих эпизодах, просим сообщить об этом полиции по номеру 5805 8200", — довабил Варес.
Изображенный на фото мужчина худощавого телосложения, его рост около 180 см, у него русые волосы. Мужчина говорит по-русски. На нем была черная зимняя куртка с отороченным мехом капюшоном.
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