В Таллинне арестовали пристававшего к детям гражданина Латвии

На прошлой неделе полиция получила в Таллинне два сообщения о случаях, когда к детям приблизился незнакомый мужчина. В одном случае происшествие закончилось физическим контактом, когда мужчина начал тащить ребенка, но ребенку удалось убежать. Во втором случае незнакомец преследовал ребенка и ребенок чувствовал страх, но и в этом случае ребенку удалось убежать. Дети были в возрасте 7 и 14 лет.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, дети поступили очень правильно, рассказав о случившемся родителям, которые проинформировали полицию.

"После получения сообщения полицейские сразу же начали собирать дополнительную информацию об этих случаях. Мы выяснили, что два случая могут быть связаны между собой, так как и в поведении мужчины, и в описании пострадавших были общие черты", — рассказал Варес.

В этот понедельник полицейские задержали в качестве подозреваемого проживающего в Эстонии 30-летнего гражданина Латвии, которого есть основание подозревать в данных случаях. Мотивы этого мужчины будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства.