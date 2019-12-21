В Таиланде катер врезался в яхту. Капитан погиб, пострадал турист из Эстонии

По ее данным, 12 человек получили травмы. Капитан катера погиб. Пострадавшие туристы являются гражданами России, Египта, Ирана, Пакистана и Эстонии, а также подданными Великобритании. В настоящее время они находятся в больнице Пхукета, пишет ТАСС.

По данным издания, всего на борту катера находились 49 человек, в том числе 45 туристов. Один из членов экипажа, гражданин Таиланда, пропал без вести, его поиски продолжаются.

На яхте, находившейся под управлением российского капитана, никто не пострадал.

Как отмечает газета, погибший капитан катера ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал срок в тюрьме в связи с другим подобным инцидентом. В 2014 году его катер столкнулся с рыболовецким траулером, в результате чего погибли два туриста из Южной Кореи. Капитан был обвинен в неосторожном судовождении, повлекшем смерть пассажиров.