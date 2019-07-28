28.07.2019, 08:45

В субботу в Эстонии утонули трое мужчин


rus.delfi.ee
EST 36
Anne kanal
Anne kanalFoto: Argo Ingver

В субботу вечером в 19:28 в Тарту из канала Анне вынесли из воды 62-летнего мужчину. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, не удалось.

В пятницу в этом же канале утонул 50-летний мужчина. В субботу ночью, в 3:40, в Харьюумаа, из пруда рядом со спорткомплексом Кырвемаа спасатели достали тело 57-летнего мужчины.

В этот же день в 19:20 в Нарве в озере Вяйке-Кадастику обнаружили тело утонувшего 51-летнего мужчины.

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