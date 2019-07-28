В субботу в Эстонии утонули трое мужчин

В пятницу в этом же канале утонул 50-летний мужчина. В субботу ночью, в 3:40, в Харьюумаа, из пруда рядом со спорткомплексом Кырвемаа спасатели достали тело 57-летнего мужчины.

В этот же день в 19:20 в Нарве в озере Вяйке-Кадастику обнаружили тело утонувшего 51-летнего мужчины.