В субботу в четырех уездах пройдут масштабные учения по эвакуации
В субботу, 30 ноября, в рамках учений Кайтселийта ORKAAN 14 полиция проведет в Пярнуском, Ляэнеском, Сааремааском и Хийумааском уездах учения по организации масштабной эвакуации.
В субботу, 30 ноября, в рамках учений Кайтселийта ORKAAN 14 полиция проведет в Пярнуском, Ляэнеском, Сааремааском и Хийумааском уездах учения по организации масштабной эвакуации.
Цель учений — отработать процедуры масштабной эвакуации населения и зафиксировать процессы эвакуации. Для этого в ходе учений будут протестированы схемы созыва полицейских, отработаны командование штабом, сотрудничество со Спасательным департаментом, Кайтселийтом и женской организацией Кайтселийта (Naiskodukaitse), а также создание пунктов эвакуации и организации их работы.
Кроме того, полицейские проведут учения по оповещению населения на случай масштабной эвакуации. По сценарию учений, жителям Пярнумаа, Ляэнемаа, Сааремаа и Хийумаа может угрожать опасность и поэтому их следует эвакуировать. По словам префекта Ляэнеской префектуры Кайдо Кыпласа, организация масштабной эвакуации в кризисной ситуации является задачей именно полиции.
”Мы хотим проиграть события учений по возможности реалистично, поэтому в субботу полицейские действительно будут ходить от двери к двери в определенных районах этих четырех уездов. На самом деле в ходе учений из домов никого эвакуировать не будут, но полицейские будут беседовать с людьми о готовности к кризисам и о масштабной эвакуации и раздавать информационные материалы”, — сказал Кыплас.
Префект подчеркнул, что крайне важно повышать сознательность жителей на случай возможной кризисной ситуации. ”Произошедшее в Выру отключение электричества ясно продемонстрировало, что нам следует повышать готовность к подобным ситуациям, поэтому мы просим жителей отнестись к учениям с пониманием”, — добавил Кайдо Кыплас.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Отшельница Лыкова призналась, как над ней когда-то надругались
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова