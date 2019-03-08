В столкновении трех авто пострадал ребенок: полиция ищет свидетелей

По предварительным данным, легковой автомобиль Volvo V70 под управлением 39-летней женщины отклонился на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу Chevrolet Cruze, которым управляла 41-летняя женщина. В результате столкновения Chevrolet Cruze вылетел в кювет, где врезался в легковой автомобиль Ford Mondeo, водитель которого — 35-летняя женщина — специально съехала с дороги, чтобы избежать столкновения с Volvo.

Все три водителя и находившийся в Chevrolet 10-летний мальчик были доставлены в больницу.

Полиция просит свидетелей аварии позвонить но номеру 612 3000 или написать на pohja.lmt@politsei.ee.