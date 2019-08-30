В столкновении легковушки и грузовика в Ляэне-Вирумаа погибла женщина

Сегодня утром произошла тяжелая авария в деревне Ваянгу волости Тапа на дороге Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибла управлявшая легковушкой женщина.
Полицейские работают на месте происшествия, чтобы выяснить причины этого трагического ДТП. Движение нарушено, и участников движения просят следовать распоряжениям полицейских.
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