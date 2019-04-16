16.04.2019, 12:20
В столкновении грузовика и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека
Сегодня около 10 часов утра на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
Сегодня около 10 часов утра на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал, что недалеко от деревни Лаагна, на 199 км шоссе Таллинн-Нарва, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего пострадало два человека.
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