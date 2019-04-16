16.04.2019, 12:20

В столкновении грузовика и легковушки на шоссе Таллинн-Нарва пострадали два человека


rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

Сегодня около 10 часов утра на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал, что недалеко от деревни Лаагна, на 199 км шоссе Таллинн-Нарва, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате чего пострадало два человека.

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