27.01.2021, 07:21
В столкновении двух грузовиков пострадал мужчина
Вчера в Ляэне-Вирумаа столкнулись два грузовика с прицепами.
Вчера в Ляэне-Вирумаа столкнулись два грузовика с прицепами.
Авария произошла во вторник в 15:25 на 16 км шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула. По имеющимся данным, грузовой автомобиль MAN TGX с прицепом под управлением 34-летнего мужчины отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем TAF, у которого также был прицеп. Вторым транспортным средством управлял 60-летний мужчина.
Водителя MAN доставили в Ракверескую больницу.
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