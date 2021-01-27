В столкновении двух грузовиков пострадал мужчина

Авария произошла во вторник в 15:25 на 16 км шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада в волости Виру-Нигула. По имеющимся данным, грузовой автомобиль MAN TGX с прицепом под управлением 34-летнего мужчины отклонился на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем TAF, у которого также был прицеп. Вторым транспортным средством управлял 60-летний мужчина.

Водителя MAN доставили в Ракверескую больницу.