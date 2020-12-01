01.12.2020, 08:54
В столкновении двух автомобилей пострадали два человека
Вчера в Вырумаа в аварии пострадали два человека.
Вчера в Вырумаа в аварии пострадали два человека.
30 ноября в 09:06 на 11 км шоссе Козе-Кябли в волости Рыуге в Вырумаа произошла авария. По имеющимся данным, 31-летний мужчина на автомобиле Ford Transit не справился с управлением транспортного средства и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу легковым автомобилем Volkswagen Amarok под управлением 51-летнего мужчины.
Скорая доставила водителя Volkswagen в Южно-Эстонскую больницу. Водитель Ford обратился для проверки в больницу самостоятельно.
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