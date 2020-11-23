В столкновении двух автомобилей пострадал 12-летний мальчик

23.11.2020, 14:22
В деревне Оргита волости Мярьямаа произошло столкновение двух автомобилей — Volkswagen и Audi.
Скорая помощь доставила на осмотр в детскую больницу 12-летнего мальчика.
Более точные обстоятельства выяснит следствие.
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